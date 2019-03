Nieuwe toezichthouders bij Abrona

Op 1 maart zijn Elmer de Boer en Nathal van Rijn toegetreden tot de raad van toezicht van Abrona. Zij volgen Bert Wijbenga en Marcel Kuin op.

Dat meldt Abrona, organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht, op 22 maart. Bert Wijbenga stopt vanwege zijn benoeming tot wethouder van Rotterdam in juli 2018, een functie die qua tijdsinvestering niet te combineren is met het toezichthouderschap van Abrona. Marcel Kuin, voorzitter raad van bestuur van de Antonius Zorggroep, stopt vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn op 1 juli.

Kwartiermaker

Elmer de Boer is manager Innovatie en kwartiermaker New Energy Development bij Eneco Groep. Daarnaast is hij lid raad van toezicht van de stichting Smart Climate Opportunities, lid raad van advies Erasmus RSM Future Energy Business Centre, lid raad van advies Universiteit Utrecht en gastdocent Nyenrode Energy Delta Institute, International Mini MBA Energy Transition and Innovation. Nathal van Rijn is een ervaren directeur/bestuurder en werkt als zelfstandig interimmanager. Daarnaast is hij lid raad van toezicht De Nieuwe Bibliotheek Almere.



De raad van toezicht van Abrona bestaat straks naast Elmer de Boer en Nathal van Rijn, uit: Cock Aquarius, voorzitter, zelfstandig ondernemer voor bestuur, toezicht, innovatie op het vlak van profit en not-for-profit, John Bos, raad van bestuur Woonzorg Flevoland, Marjan Boertjes, directeur van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en Anthonie Bauer, programmamanager Implementatie Assetmanagement gemeente Amsterdam.