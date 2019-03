GGMD voor Doven en Slechthorenden benoemt bestuurder

Afke Middelkoop is benoemd tot nieuwe bestuurder van GGMD voor Doven en Slechthorenden. Ze volgt Arjan Bijman op die sinds maart vorig jaar als interim-bestuurder aan de organisatie was verbonden.

Middelkoop is onder meer werkzaam geweest als directeur kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur langdurige psychiatrie bij GGZ inGeest in Amsterdam. Zij is tevens bestuurslid van Mentorschap Nederland, een organisatie die zich inzet voor mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. “Bij GGMD wil ik mij samen met alle collega’s, ervoor inzetten dat de zorg voor onze doelgroep passend en versterkend is. Onze uitdaging is GGMD qua bedrijfsvoering, toegankelijkheid van de zorg en kwaliteit, een blijvende plek in de keten te geven.”

De raad van toezicht van GGMD denkt dat Middelkoop met haar ervaring en haar vermogen om sterke samenwerkingsverbanden te smeden de juiste persoon is om de ambities van GGMD te kunnen realiseren. GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De landelijk opererende organisaties begeleidt mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben en hun naasten.