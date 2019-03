Commissie kijkt naar schending medisch beroepsgeheim bij tbs

Van verdachten die weigeren mee te werken aan onderzoek voor tbs kan vanaf juli het medisch dossier worden opgeëist. Omdat dit gebeurt zonder toestemming van de betrokkenen, betekent dit een schending van het medisch beroepsgeheim. Robbert-Jan Verkes, hoogleraar forensische psychiatrie aan het Radboudumc, is door minister Dekker van Rechtsbescherming benoemd tot voorzitter van de commissie die dit proces zorgvuldig moet gaan uitvoeren.

Dat meldt Radboudumc op haar website. Om de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden, zal de commissie de medische gegevens als eerste beoordelen en fungeren als een zeef. Alleen relevante gegevens worden doorgegeven. Na toetsing door de rechter worden de gegevens dan verstrekt aan een onafhankelijk psychiater en psycholoog. Die zullen aangeven of er een psychiatrische stoornis is waarbij veroordeling tot tbs met dwangverpleging een passende maatregel is.



Tbs is bij veel verdachten van ernstige delicten geen populaire maatregel. Daarom weigeren steeds meer verdachten hun medewerking aan het psychiatrisch onderzoek. In het Pieter Baan Centrum ging het in 2017 om 101 verdachten.