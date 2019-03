Vier nieuwe leden in raad van toezicht Proscoop

Na een nieuwe voorzitter per 1 januari, zijn per 1 maart vier nieuwe leden aangetreden in de raad van toezicht van Proscoop, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland. Voor de continuïteit blijven twee oude leden als adviseur betrokken.

Dat meldt Proscoop op 28 maart. De aftrap van de vernieuwde raad van toezicht was op 25 maart in Zwolle, onder voorzitterschap van Nelly de Jong. De nieuwe leden zijn Mieke Beentjes voor openbaar bestuur, Jan Wietsma voor financiën en maatschappelijke impact, Mehmet Duran voor innovatie en datamanagement en Chris van den Akker voor leiderschap en organisatieontwikkeling. Als adviseurs blijven Alexander van de Koevering en Lidewij Gerner tijdelijk betrokken.

Toezicht nieuwe stijl

“Door de uitgebreide kennis en kunde die de nieuwe leden inbrengen, blijft de brede expertise van de raad geborgd”, zegt directeur/bestuurder Arie Jongejan van Proscoop. “Het besluit van de vorige rvt om te kiezen voor het concept van ‘toezicht houden nieuwe stijl’ is een belangrijke factor geweest tijdens het selectieproces. Bij de selectie en samenstelling van de nieuwe raad is ruim aandacht gegeven voor het diversiteitsaspect. Niet alleen qua gender en etnische achtergrond maar ook voor diversiteit in denkstijlen.”



Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Proscoop is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maakt deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.