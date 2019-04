AutismeNetwerk Nederland gaat van start

Kenniscentrum Phrenos gaat uitbreiden met een zelfstandig autismenetwerk: AutismeNetwerk Nederland (ANN). ANN is de opvolger van Leo Kannerhuis Nederland (LKH-NL). ANN gaat zich bezighouden met de toegankelijkheid en beschikbaarheid van gespecialiseerde autismezorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS) en hun naasten.

Dat meldt Phrenos op haar website. ANN is een zelfstandig netwerk onder Kenniscentrum Phrenos, vergelijkbaar met het Netwerk Vroege Psychose en het Kennisconsortium Destigmatisering. Phrenos ondersteunt ANN met een coördinator en een secretariaat.



De ggz-organisaties die aan de start van ANN staan zijn: Altrecht, GGZ Noord-Holland-Noord, Lentis, Lister en de Parnassia Groep - waar het Leo Kannerhuis tegenwoordig onder valt. ANN hoopt dit jaar uit te breiden met meer ggz-organisaties, waaronder ook RIBW’s.

Leefomgeving

De bij het LKH-NL, een franchiseorganisatie van ggz-organisaties, opgedane kennis, negentien ontwikkelde behandel- en begeleidingsmodules en de Ervaringsraad gaan over over naar ANN, net als de meeste partners. De aandachtsgebieden van ANN zijn specialistische (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding. Ook is er aandacht voor de sociale leefomgeving van de cliënt en zijn of haar naasten.