Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Yulius en het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan samen psychiaters opleiden

,

Yulius en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht bundelen hun krachten in de opleiding van toekomstige psychiaters. Ze tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Dankzij de samenwerking kunnen artsen in opleiding tot psychiater (AIOS) van Yulius voortaan hun stage ziekenhuispsychiatrie volgen bij de afdeling psychiatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Nadat de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) deze stage officieel heeft goedgekeurd, kunnen de AIOS naar verwachting vanaf medio 2026 starten met de ziekenhuisstage in Dordrecht. Voorheen moesten zij hiervoor uitwijken naar andere regio’s, maar door deze samenwerking wordt de stage binnen de Drechtsteden mogelijk.

Reageer op dit artikel
Meer over:GgzSamenwerkingZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

18:55 Yulius en het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan samen psychiaters opleiden
9 okt 2025 Deze 18 plannen staan op de IZA-wachtlijst
23 sep 2025 Nieuwe zorgstandaard Integrale crisisjeugdzorg
30 jul 2025 Alle huisartsen en POH’s-ggz nu aangesloten bij ggz-overlegtafel Utrecht
12 nov 2025 Cliëntenstop GGz Breburg vanwege nieuwe privacyeisen gemeente Breda

Interessant voor u

Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 – Julian Bushoff, kandidaat-Kamerlid ...
· 0 jaar geleden
Webinar Data & Security in de zorg – Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties