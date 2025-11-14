Yulius en het Albert Schweitzer ziekenhuis gaan samen psychiaters opleiden

Yulius en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht bundelen hun krachten in de opleiding van toekomstige psychiaters. Ze tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Dankzij de samenwerking kunnen artsen in opleiding tot psychiater (AIOS) van Yulius voortaan hun stage ziekenhuispsychiatrie volgen bij de afdeling psychiatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Nadat de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) deze stage officieel heeft goedgekeurd, kunnen de AIOS naar verwachting vanaf medio 2026 starten met de ziekenhuisstage in Dordrecht. Voorheen moesten zij hiervoor uitwijken naar andere regio’s, maar door deze samenwerking wordt de stage binnen de Drechtsteden mogelijk.