V&VN sluit zich aan bij ggz-kwartet voor mentale gezondheid

De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden Nederland (V&VN) sluit zich aan bij het samenwerkingsverband van vier landelijke ggz-organisaties dat zich inzet voor hervormingen in de ggz. Daarmee wordt het ggz-kwartet een ggz-kwintet.

Sinds 2023 trekken vertegenwoordigers van patiënten en naasten (MIND), psychologen (Nederlands Instituut van Psychologen), ggz-instellingen (de Nederlandse ggz) en psychiaters (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) samen op richting politiek en beleid.

Ggz-kwartet wordt ggz-kwintet

Met de toetreding van V&VN bestaat de samenwerking nu uit vijf partijen die zich richten op een mentaal gezonder Nederland. Ze streven samen naar verbeteringen van organisatie, beleid, financiering en bekostiging van formele en informele zorg. Met de aansluiting van V&VN krijgt ook de stem van verpleegkundig specialisten ggz, verpleegkundigen en verzorgenden hierin een plek. De organisaties zijn verheugd over de versterking van het samenwerkingsverband voor een mentaal gezonder Nederland.

V&VN-bestuurder Jaap Kappert: “De mentale gezondheid in Nederland kan beter. V&VN vindt het noodzakelijk om ook vanuit het perspectief van zorgprofessionals en behandelaren in de ggz hieraan bij te dragen. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren en voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.”

De vijf organisaties pleiten voor: