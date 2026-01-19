V&VN sluit zich aan bij ggz-kwartet voor mentale gezondheid

Sinds 2023 trekken vertegenwoordigers van patiënten en naasten (MIND), psychologen (Nederlands Instituut van Psychologen), ggz-instellingen (de Nederlandse ggz) en psychiaters (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) samen op richting politiek en beleid.
Ggz-kwartet wordt ggz-kwintet
Met de toetreding van V&VN bestaat de samenwerking nu uit vijf partijen die zich richten op een mentaal gezonder Nederland. Ze streven samen naar verbeteringen van organisatie, beleid, financiering en bekostiging van formele en informele zorg. Met de aansluiting van V&VN krijgt ook de stem van verpleegkundig specialisten ggz, verpleegkundigen en verzorgenden hierin een plek. De organisaties zijn verheugd over de versterking van het samenwerkingsverband voor een mentaal gezonder Nederland.
V&VN-bestuurder Jaap Kappert: “De mentale gezondheid in Nederland kan beter. V&VN vindt het noodzakelijk om ook vanuit het perspectief van zorgprofessionals en behandelaren in de ggz hieraan bij te dragen. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren en voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.”
De vijf organisaties pleiten voor:
- het centraal stellen van preventie en mentale gezondheid op alle beleidsterreinen;
- voldoende opleidingsplaatsen in de ggz en dat het aantrekkelijker wordt om in de ggz te werken;
- vermindering van regeldruk en versterking van professionele autonomie;
- dat belangrijke gemaakte zorgafspraken die nodig zijn om de zorg te verbeteren, overeind blijven. Denk aan de middelen hiervoor uit het Integraal Zorgakkoord en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.