Aafje opent verduurzaamd verpleeghuis

Na anderhalf jaar werk aan renovatie en verduurzaming, heeft Aafje op 2 april verpleeghuis De Vijf Havens in Rotterdam heropend. Peter Ploegsma, lid van de raad van bestuur, en wethouder Sven van Langen van Rotterdam onthulden op de gevel de tekst ‘Pluk de dag en morgen weer’.

Dat meldt Aafje op haar website. De Vijf Havens is het eerste duurzame verpleeghuis in Rotterdam, zo stelt Aafje vast. Er liggen 750 zonnepanelen op het dak, er zit een warmtepomp tweehonderd meter diep in de grond en er staan zonneboilers op het dak. Daarnaast is er automatische LED-verlichting in de gezamenlijke ruimtes en de speel- en beweegtuinen voor kinderen en kleinkinderen zijn helemaal gemaakt van gerecycled materiaal.



Het gebouw is ook flexibel. Alle bewoners hebben een eigen studio met een badkamer die de helft groter kan worden gemaakt voor meer comfort. De bewoners wonen in kleinschalige woongroepen, rondom een gezamenlijke huiskamer.