Zorginstelling SVRZ krijgt landelijk keurmerk voor duurzaamheid

De locaties die het keurmerk krijgen zijn ’t Gasthuis in Middelburg, Tulpstraat in Koudekerke, Ter Schorre in Terneuzen, De Redoute in Sas van Gent, Ten Anker in Tholen en Koriander in Heinkenszand.

Duurzaamheid

Volgens coördinator duurzaamheid Rocco Rentmeester is SVRZ in brede zin bezig met duurzaamheid. Naast de isolatie en zonnepanelen is de zorginstelling volgens hem ook bezig met afvalscheiding en duurzame schoonmaakmiddelen.

Rentmeester: “We zijn inmiddels gestart met de verduurzaming op al onze locaties. Dat zijn 45 locaties en op bijna 60 locaties leveren we zorg. Dit jaar willen we het certificaat opnieuw behalen. Dat is een hele klus.” SVRZ wil volgend jaar voor de andere locaties het keurmerk ontvangen.

Milieuthermometer

De Milieuthermometer Zorg is een keurmerk van het Milieu Platform Zorgsector. Zorginstellingen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen kunnen zich aanmelden bij mailplatform om dat keurmerk te behalen.