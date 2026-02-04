Amstelring bespaart 629.000 medicijnbekers per jaar

Voor het toedienen van medicijnen belanden bij Amstelring jaarlijks zo’n 629.000 plastic bekertjes in de prullenbak. Daarom introduceert de vvt-organisatie een herbruikbaar en duurzaam alternatief.

In één jaar tijd werden er binnen Amstelring 629.000 plastic medicijnbekers gebruikt. “Dat levert een grote stroom afval op en kost ook geld. Zonde, zeker omdat een wegwerp beker lang niet altijd nodig is”, reageert de vvt-aanbieder.

Gewoon stoppen

Amstelring is daarom sinds januari 2026 gestopt met het gebruik van de wegwerpbeker. De medicatiebekers zijn uit het standaard assortiment gehaald. In plaats daarvan werkt Amstelring voortaan met een herbruikbare RVS-variant. “Daarmee zetten we een duidelijke norm. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat het logisch is.”

Op veel plekken was de verandering al in gang gezet. “Teams vonden manieren die passen bij hun dagelijkse werk.” Amstelring meldt dat de herbruikbare variant in veel situaties prima werkt. “En soms is een beker helemaal niet nodig. Door bewuster te kiezen, verminderen we onnodig gebruik van plastic en beperken we afval in een handeling die zich elke dag herhaalt.”

Kleine keuzes, grote impact

Voor de begeleiding van de overstap heeft Amstelring onder meer een korte handleiding en een poster ontworpen. “Deze verandering laat zien dat verduurzaming vaak begint bij kleine keuzes die je elke dag maakt. Als je die keuzes samen standaard maakt, wordt de impact groot”, aldus de vvt-organisatie.