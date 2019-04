Noordelijke ziekenhuizen lanceren gezamenlijk personeelsoffensief

Negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten in Drenthe, Friesland en Groningen gaan gezamenlijk personeel werven en opleiden. De betrokken bestuurders hebben hiertoe op 5 april een intentieverklaring getekend. De campagne heeft ten doel om de kwaliteit, capaciteit en continuïteit van de zorgberoepen te waarborgen.

“Voldoende opleiden onder alle omstandigheden is een gedeelde noodzakelijkheid”, zegt Jelle Prins, voorzitter van het regionale overleg ‘Zorg voor het Noorden’. “Maar ook het realiseren van onderwijsvernieuwingen, samen met opleidingsinstituten, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo kunnen we sneller en beter voorzien in zorgpersoneel. De komende drie jaar moeten we ons hier met volle overgave aan verbinden. Anders lopen we vast.”

Passende functie

Via ‘Zorg voor het Noorden’ komen mensen met belangstelling voor werken in de zorg bij twaalf organisaties binnen. Dat betekent niet alleen een grote kans op een baan, maar ook alle mogelijkheden voor een afwisselende loopbaan. “Doordat we samenwerken is er voor werkzoekenden in de zorg vrijwel altijd een functie die bij hem of haar past, in de regio, passend bij de leeftijdsfase en werkervaring en aansluitend op de ambities en gewenste dynamiek”, aldus Prins.

Uitbreiden

Omdat opleidingen steeds vaker gezamenlijk georganiseerd gaan worden, komen er meer mogelijkheden. Al tijdens de opleiding kunnen kandidaten bij meerdere ziekenhuizen binnen kijken. Zo is er al een gezamenlijke opleidingstraject voor anesthesiemedewerkers en wordt er gewerkt aan een opleiding voor kinderverpleegkundigen waarbij die binnen en buiten het ziekenhuis worden opgeleid. “We willen het aantal gemeenschappelijke opleidingen in de toekomst verder gaan uitbreiden”, zegt Prins. “Daarnaast zorgen we ook voor meer stageplaatsen in de ziekenhuizen om MBO en HBO verpleegkundigen op te leiden, en werken we aan een makkelijke doorstroming naar de vervolgopleidingen. Tegelijk ontwikkelen we meer nieuwe leerroutes en aantrekkelijke loopbaanpaden.”