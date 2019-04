Nij Smellinghe geeft bezoekers kijkje achter de schermen

Op zaterdag 13 april organiseert ziekenhuis Nij Smellinghe een Open Dag. Van 10.00 tot 15.00 uur worden er op diverse afdelingen allerlei activiteiten aangeboden.

Het ziekenhuis heeft twee routes uitgestippeld die leiden langs alle activiteiten. De dag biedt bezoekers de ervaring om achter de schermen mee te kijken. Zo kan men de nieuwe CT-scan bekijken en een blik werpen in de operatiekamer. Ook kunnen bezoekers live meekijken met operaties, ontsnappen uit escape-rooms en pillen maken bij de apotheek.

Werving nieuw personeel

Tijdens de Open Dag is het ook mogelijk om je te laten informeren over werken en leren bij Nij Smellinghe. Het ziekenhuis is uitgeroepen tot Beste Werkgever 2019/2020. Verschillende afdelingen en specialismen presenteren zich en vertellen over hun werkzaamheden en de expertises die zij bieden.

