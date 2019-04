Frank van der Linden gaat Humanitas DMH besturen

Frank van der Linden treedt per 1 juni aan als nieuwe bestuurder van Humanitas DMH. Hij volgt Frank Wolterink op, die dit jaar met pensioen gaat.

Frank van der Linden heeft als bestuurder ruim vijfenhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van Zorggroep Tangenborgh, een zorgorganisatie voor ouderen in Zuidoost Drenthe. Daarvoor werkte hij twaalf jaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg.



Frank Wolterink gaf sinds november 2013 als bestuurder vorm aan de fundamentele koerswijziging van Humanitas DMH naar een organisatie die zich onderscheidt in haar humanistische kenmerken. Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan 1550 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3400 mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem.