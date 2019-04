Minister laat hackers ICT van jeugdzorg testen

Hackers gaan in opdracht van het kabinet testen of jeugdzorginstellingen hun ICT wel goed hebben beveiligd. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hoopt dat zulke tests de jeugdzorg "alerter maken" en datalekken als die bij het Utrechtse SAVE kunnen voorkomen.

De Tweede Kamer hamert erop dat gaten in de beveiliging moeten worden opgespoord voor kwaadwillenden daar lucht van krijgen en hun slag slaan. Nu wordt de put steeds gedempt als het kalf al is verdronken, stellen veel partijen.



De Jonge neemt daarom het plan van D66 en SP over om zogeheten ethische hackers op de ICT in de jeugdzorg los te laten. Hij laat de twee verantwoordelijke toezichthouders, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens, een onderzoek instellen naar de cyberveiligheid. Daarbij zullen ze ook hacktests inzetten.



SP'er Maarten Hijink ziet liever nog dat de inspectie ook daarna steekproefgewijs ethische hackers blijft inzetten. Dat wil de minister niet beloven, omdat hij nog niet kan overzien wat dat vergt. (ANP)