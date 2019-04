PGGM-directeur komt in raad van bestuur Omring

De raad van toezicht van Omring heeft Frido Kraanen benoemd als lid van de raad van bestuur. Kraanen begint per 1 juni en vormt het bestuur dan samen met voorzitter Jolanda Buwalda.

Dat meldt Omring op 24 april. Kraanen was onder andere directeur Zorg en Duurzaamheid bij PGGM. Daarvoor werkte hij vijftien jaar bij de rijksoverheid. Naast die functies is Kraanen onder andere bestuurslid van Deltaplan Dementie, voorzitter van de coöperatie WeHelpen, lid van de Raad van Toezicht van de gezondheidscentra Utrecht (SGU) en lokaal vrijwilliger voor Alzheimer Nederland.

Kwaliteit

“De zorg die Omring biedt levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze samenleving”, zegt Kraanen. “Er staat veel te gebeuren in de zorg en mijns inziens heeft Omring de juiste richting én mensen om daar een betekenisvolle rol in te blijven spelen. Het is een groot voorrecht daaraan mee te mogen werken.”

Omring biedt diensten aan op het gebied van wijkverpleging, wonen met zorg, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding. Verder heeft Omring diensten als een uitzendbureau en thuiszorgwinkels. De kernregio’s van Omring zijn West-Friesland en de kop van Noord-Holland, inclusief Texel. Omring heeft 25 woonzorglocaties. Er werken ongeveer 3400 medewerkers en tweeduizend vrijwilligers.