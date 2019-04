Rechter constateerde fraude bij Dunya in zaak tegen VGZ

In juni dient bij de rechtbank in Arnhem een kort geding dat zorginstelling Dunya aanspant tegen zorgverzekeraar Menzis. Inzet is de betaling van declaraties, die Menzis niet meer betaalt sinds Dunya Zorggroep een EVR-registratie heeft. Vorige maand diende een kort geding tegen VGZ. Het oordeel van de rechtbank was duidelijk: Dunya heeft zich schuldig gemaakt aan fraude en valsheid in geschrifte.

Dunya Zorggroep diende eind 2016 een declaratie aan van ruim elfduizend euro bij VGZ, voor de zorg van drie patiënten. Dat was voor de zorgverzekeraar aanleiding om een onderzoek te starten. Dat leverde een ernstig vermoeden van fraude op.

BIG-registratie

Bij de declaraties werden zorgplannen van eind 2016 meegestuurd, schrijft Omroep Gelderland. Dit terwijl de zorg in de anderhalf jaar ervoor zou zijn geleverd. Ook zou er zorg zijn aangevraagd voor een cliënte die zich op dat moment in Turkije bevond. Opmerkelijk, vond de rechtbank. Directeur Dilan Kocer van Dunya had daar geen verklaring voor. Ook de medewerker die de drie zorgplannen zou hebben opgesteld, wist van niks. Waarschijnlijk zijn haar naam en BIG-registratie zonder haar toestemming gebruikt.



Het kort geding tegen VGZ diende in maart. Net als straks tegen Menzis, was Dunya naar de rechter gestapt om haar EVR-registratie te laten verdwijnen, de ‘zwarte lijst’ waarop waar vermoeden van fraude of financieel wanbeleid wordt aangemeld. Nu de zorgverzekeraars niet meer uitkeren, dreigt een snelle sluiting van de locaties van Dunya in Elst en Arnhem.