ACM kritisch over fusie Trimenzo en Zorggroep Apeldoorn

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer weten over de voorgenomen fusie tussen Trimenzo en Zorggroep Apeldoorn. Er is met name vervolgonderzoek naar de vraag of er voldoende keuze overblijft op het gebied van verpleeghuiszorg in de gemeente Voorst.

De Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Trimenzo maakten begin 2018 voor het eerst hun fusievoornemen kenbaar. Trimenzo biedt verpleeghuiszorg en complexe thuiszorg in de gemeente Voorst. Zorggroep Apeldoorn en omstreken biedt ondersteuning bij wonen, zorg, behandeling en begeleiding van ouderen in Apeldoorn en omstreken, waaronder in de gemeente Voorst. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit verpleeghuiszorg.

Vervolgonderzoek

Na de fusie blijft er in de gemeente Voorst mogelijk weinig tot geen keuze over op het gebied van verpleeghuiszorg. Er zijn andere aanbieders actief, maar die lijken door hun prijsstelling of locatie niet voor iedereen een alternatief. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is en wat de gevolgen zullen zijn van de fusie voor de prijs en kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Voorst.

Het onderzoek volgt pas nadat partijen een vergunning hebben aangevraagd. In het vervolgonderzoek gaat de ACM in ieder geval de inkoper en zorginstellingen in de omgeving nader bevragen over de mogelijke gevolgen van deze fusie.