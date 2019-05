Steeds meer dialysecentra sluiten hun deuren

Door een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen hebben het Radboudumc en Medisch Spectrum Twente hun dialysecentra in Beugen en Winterswijk deze maand hun deuren moeten sluiten. Bijna dertig nierpatiënten moeten nu langer reizen voor dialyse.

Dat schrijft dagblad de Stentor op 6 mei. De ziekenhuizen zeggen dat het efficiënter is om het personeel op één plek te laten werken. De sluiting van het Radboudumc in Beugen is vooralsnog tijdelijk, tot 31 oktober. De locatie van MST in Winterswijk is definitief gesloten.

Reistijd

De twintig patiënten die gebruikmaakten van het centrum in Winterswijk moeten nu naar het ziekenhuis in Enschede. Dat is een rit van ongeveer drie kwartier. In het Maasziekenhuis in Beugen werden tot 1 mei zeven patiënten gedialyseerd. Zij moeten nu naar het Radboudumc voor die behandeling, ongeveer een half uur rijden.



De patiënten gaan meestal met een taxi naar de dialysecentra. De extra reistijd wordt gewoon vergoed door de zorgverzekeraars, maar wordt lastiger te regelen, denkt de Nierstichting. Het alternatief, thuisdialyse, is niet voor elke nierpatiënt weggelegd.

Patiënten

Vorig jaar sloot ook al het dialysecentrum in Varsseveld, een dependance van het Slingeland Ziekenhuis. Alle centra werden in 2011 geopend. Alleen Tiel en Ravenstein zijn nog niet gesloten. Naast personeelstekort is ook de afname van patiënten een reden voor sluiting. Steeds meer patiënten krijgen thuisdialyse of eerder een niertransplantatie.