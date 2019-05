Hennie Sanders wordt bestuursvoorzitter Ommelander Ziekenhuis

Hennie Sanders is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Zij volgt hiermee Albert Koeleman op, die op 1 september met pensioen gaat. Sanders begint op 1 juli in haar nieuwe functie.

Dat meldt het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) op 8 mei. De voordracht is voorbereid door de selectiecommissie bestaande uit twee leden van de raad van commissarissen van het OZG en twee leden van de raad van bestuur van aandeelhouder UMCG.

Hennie Sanders MBA MFC werkt nu nog als bestuurder bij Zorggroep Oosterlengte. In deze functie is zij verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie, onder meer ten tijde van de transitie in de ouderenzorg. Naast haar functie bij Zorggroep Oosterlengte is Hennie actief in verschillende andere bestuurlijke en toezichthoudende functies binnen en buiten de zorgsector.