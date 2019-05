IGJ legt Reinaert Kliniek opnieuw dwangsom op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Reinaert Kliniek in Maastricht voor de tweede keer een last onder dwangsom opgelegd. De Reinaert Kliniek voldoet nog altijd niet aan de eerder opgelegde aanwijzing van juni 2017. De tweede last bedraagt vijfduizend euro per week, met een maximum van 50 duizend euro.

De inspectie volgt de Reinaert Kliniek al lange tijd. In mei 2017 legde de inspectie de kliniek een bevel op. Dat bevel hield onder meer in dat er geen kinderen jonger dan drie jaar meer geopereerd mochten worden. De kliniek nam hierop maatregelen, waarna er geen sprake meer was van acuut gevaar. Het bevel werd daarom niet verlengd. Een aantal zaken was echter niet blijvend goed geregeld. Daarom volgde in juni 2017 een aanwijzing. De kliniek kreeg drie maanden de tijd om te verbeteren.

Afdwingen

De Reinaert Kliniek voldeed daarna aan een deel van de aanwijzing, maar had een aantal verbeterpunten niet doorgevoerd. De inspectie legde een last onder dwangsom op, met een maximumbedrag van 10.000 euro om de verbeteringen verder af te dwingen. Na het bereiken van het maximumbedrag had Reinaert Kliniek nog altijd niet alle verbeteringen doorgevoerd. Daarom legt de inspectie nu een tweede last onder dwangsom op.

Hogere dwangsom

Naast het opleggen van dwangsommen heeft de inspectie meerdere inspectiebezoeken uitgevoerd en daarnaast gesproken met de bestuurder. De inspectie ziet dat er wel voortdurend verbetering is, maar er zijn nog steeds verbeteringen noodzakelijk. De inspectie legt daarom nu deze hogere dwangsom op. De tekortkomingen gaan over het zorgproces, infectiepreventie en medische technologie. Als de kliniek binnen twee weken alsnog alle benodigde verbeteringen doorvoert, wordt de last onder dwangsom niet geïnd.