Omvang van Utrechtse pgb-fraudezaak is nog onduidelijk

Het is nog steeds niet duidelijk hoe groot de pgb-fraude is waarvan de Utrechtse thuiszorgorganisatie Dolia wordt verdacht. Dat bleek bij een tussentijdse zitting bij de Rechtbank Utrecht. De strafzaak is tegen drie broers die verdacht worden van het verduisteren van 4,5 miljoen euro. Aanvankelijk ging het om zes miljoen.

Het bedrag kan nog veranderen, zo zei de officier van justitie tijdens de zitting. De pgb-fraude vond plaats van 2014 tot 2018, zo meldt RTV Utrecht. Dolia zou bij de Sociale Verzekeringsbank voor 7,5 miljoen euro hebben gedeclareerd. Dolia leverde thuiszorg aan 130 cliënten. Volgens het OM waren bijna driekwart van de thuiszorgfacturen vervalst. Bij de dagbesteding zou de helft van de facturen nep zijn.

Vastgoed

Mogelijk hebben de cliënten ook geprofiteerd van de fraude. De broers hebben het fraudegeld in eigen zak gestoken, maar ook gedeeld met de cliënten in hun bestand. Een aantal van hen zou helemaal geen zorg nodig hebben gehad. Waarschijnlijk hebben de broers hun geld in Turkije geïnvesteerd in vastgoed.

Uitreisverbod

De advocaten wilden alle 134 cliënten als getuige in de strafzaak horen, maar dat gaat de rechtbank te ver. Ook een aantal medewerkers van Dolia worden niet als getuige opgeroepen. De inhoudelijke behandeling van de zorgfraudezaak is in oktober. Omdat de zaak zo ingewikkeld is, trekt de rechtbank er drie dagen voor uit. De broers verblijven intussen op vrije voeten, maar hebben een uitreisverbod om te voorkomen dat ze naar Turkije reizen.



Cliënten die ten onrechte zorgkosten ontvingen moeten dat geld terugbetalen. Ook lopen ze kans dat ze worden vervolgd.