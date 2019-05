Nieuwe opleiding wijkverpleegkunde kosteloos voor studenten

Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen stijgt ook de vraag naar hoogopgeleide verpleegkundigen in de thuiszorg. Daarom start de Hogeschool van Amsterdam in september met de nieuwe hbo-opleiding Wijkverpleegkundige Zorg duaal. Geheel kosteloos voor de student.

De opleiding is een samenwerking van de hogeschool met zes ouderenzorgorganisaties in Noord-Holland: Omring, Evean, Cordaan, De Zorgcirkel, Amstelring en ViVa!Zorggroep. De partijen ondertekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Praktijkervaring

In september gaan dertig studenten van start. Elke zorgorganisatie draagt daarvoor vijf kandidaten aan. Zij worden in vier jaar tijd klaargestoomd tot volleerd wijkverpleegkundigen met erkend hbo-v-diploma, niveau 6. Tijdens de opleiding doen ze meteen praktijkervaring op in de wijk in de thuiszorgteams van één van de zorginstanties. Ze krijgen daarvoor salaris. Ook betalen de instanties hun studiekosten. Na het behalen van het erkende diploma kan men overal in de zorg terecht, aldus de aanbieders.