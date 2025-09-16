MST en UT versterken samenwerking

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) en de Universiteit Twente (UT) zetten een nieuwe stap in hun samenwerking. De nadruk in deze samenwerking ligt op drie pijlers: grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, vernieuwend onderwijs en het versnellen van innovatie in de zorg.

MST en de UT werken al jaren samen op het gebied van onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg. Met de vernieuwde overeenkomst willen zij de samenwerking verder intensiveren. Naast de samenwerking tussen het MST en de Universiteit Twente, in het bijzonder het TechMed Centrum, zijn beide instellingen betrokken bij andere samenwerkingen met medische en onderzoeksinstellingen in Nederland.

“Met deze samenwerking borgen we dat patiënten in Twente ook in de toekomst kunnen rekenen op topklinische zorg, dicht bij huis”, zegt Miriam Vollenbroek-Hutten, lid van de raad van bestuur van MST. “Samen met de UT investeren we in zorgkennis, opleiding en innovatie.”

“Door zorg met onderwijs, onderzoek en innovatie sterker te verbinden, versterken we het MedTech-profiel van Twente”, aldus UT-collegevoorzitter Vinod Subramaniam. “Dit maakt de regio aantrekkelijk voor toptalent en draagt bij aan toekomstbestendige zorg.”