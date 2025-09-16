Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

MST en UT versterken samenwerking

,

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) en de Universiteit Twente (UT) zetten een nieuwe stap in hun samenwerking. De nadruk in deze samenwerking ligt op drie pijlers: grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, vernieuwend onderwijs en het versnellen van innovatie in de zorg.

MST en de UT werken al jaren samen op het gebied van onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg. Met de vernieuwde overeenkomst willen zij de samenwerking verder intensiveren. Naast de samenwerking tussen het MST en de Universiteit Twente, in het bijzonder het TechMed Centrum, zijn beide instellingen betrokken bij andere samenwerkingen met medische en onderzoeksinstellingen in Nederland.

“Met deze samenwerking borgen we dat patiënten in Twente ook in de toekomst kunnen rekenen op topklinische zorg, dicht bij huis”, zegt Miriam Vollenbroek-Hutten, lid van de raad van bestuur van MST. “Samen met de UT investeren we in zorgkennis, opleiding en innovatie.”

“Door zorg met onderwijs, onderzoek en innovatie sterker te verbinden, versterken we het MedTech-profiel van Twente”, aldus UT-collegevoorzitter Vinod Subramaniam. “Dit maakt de regio aantrekkelijk voor toptalent en draagt bij aan toekomstbestendige zorg.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Onderzoek en wetenschapOpleidingSamenwerkingTechnologieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:23 MST en UT versterken samenwerking
25 aug 2025 Amsterdam UMC en UMC Utrecht starten nieuw opleidingsinstituut
14:56 Samenwerking prestigieuze kinderhartcentra is ondermaats
4 sep 2025 Kamer worstelt met kweken van embryo's voor onderzoek
26 aug 2025 mRNA vaccins, Europa let op uw belangen!Opinie

Interessant voor u

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Hoe haal je met technologie het maximale uit de beschikbare zorgcapaciteit?

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties