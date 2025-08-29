Skipr

Drie universitaire ziekenhuizen weigeren lezing Israëlische arts

,

Zeker drie universitaire ziekenhuizen weigeren de Israëlische arts Amit Frenkel, die zou komen vertellen over zijn werk als expert in de behandeling van terreurslachtoffers.

Het gaat om LUMC in Leiden, Amsterdam UMC en Radboudumc in Nijmegen, meldt De Telegraaf.

Gaza

Professor Frenkel is hoofd van intensive care van het Soroka-ziekenhuis in de zuidelijke stad Beer Sjeva. Op 7 oktober 2023, toen Hamas terreuraanvallen uitvoerde in Israël, kreeg hij zeshonderd gewonden binnen. Mede op verzoek van hoogleraar Vered Raz uit Leiden zou hij deze week in Nederland lezingen geven aan geïnteresseerde medici. Frenkel zou ook praten over de medische samenwerking tussen Joodse en Arabische artsen en over de behandeling van patiënten uit Gaza voor 7 oktober.

Als reden om Frenkel een zaal te weigeren, geeft het Radboudumc onder meer aan dat ‘de veiligheid’ in het geding is. Maar vooral het feit dat Frenkel een Israëlische arts is, speelt een rol. (ANP)

