Sterk: verantwoordelijkheid scholing zorgmedewerker geheel bij werkgever

Op de lange termijn wordt de verantwoordelijkheid voor reguliere bij- en nascholingsactiviteiten voor zorgmedewerkers geheel bij de werkgever gelegd. Zorginstellingen zullen dit ook uit eigen middelen moeten bekostigen. Dit schrijft minister Mirjam Sterk van VWS in een Kamerbrief.

Sterk houdt hierbij rekening met het arbeidsmarkttekort en zal niet drastisch snoeien in de subsidieregelingen, maar stapsgewijs het instrumentarium voor opleiden heroverwegen.

Eigen middelen

Ze begint te beginnen bij de middelen waar in het Aanvullend Zorg en Welzijnakkoord (AZWA) afspraken over zijn gemaakt: de middelen voor scholing en opleiden in de medisch-specialistische sector (MSZ) en in de wijkverpleging en de aanvullende middelen die beschikbaar worden gesteld voor opleiding en scholing daar waar de tekorten het grootst zijn (buiten het ziekenhuis).

“Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de reguliere bij- en nascholingsactiviteiten geheel (terug) bij de werkgevers wordt gelegd en dat deze activiteiten bekostigd moeten worden vanuit de eigen middelen van zorginstellingen”, aldus Sterk.

Onderzoek

“Voor wat betreft de strategische opleidingsactiviteiten, zoals de middelen voor tekort-sectoren, overweeg ik een instrumentarium dat past bij een zorgbrede aanpak waarbij de uitvoering komt te liggen bij de gezamenlijke werkgevers. Ik informeer de Kamer na de zomer nader over de uitkomsten van dit traject.”

Sterk reageert op een onderzoek van SEO Onderzoek. Het onderzoeksbureau bekeek de periode van 2016 tot 2024 en concludeert dat bij veel opleidingsregelingen een harde effectmeting ontbreekt. Hierdoor is het lastig om de doeltreffendheid vast te stellen. Zo wordt van het Stagefonds bijvoorbeeld geconcludeerd dat het zeer waarschijnlijk niet doeltreffend is. De meeste subsidies zouden slecht scoren door administratieve lasten. Een regeling die wel positief werd beoordeeld is de Instellingssubsidie Capaciteitsorgaan.

Bezuiniging

De nieuwe koers hangt ook samen met een aanstaande bezuiniging. In het coalitieakkoord is reeds vastgelegd dat de beschikbaarheidsbijdrage voor medisch specialistische vervolgopleidingen vanaf 2029 structureel met 110 miljoen euro per jaar wordt verlaagd.

Eerder waarschuwde ’s Heeren Loo-bestuurder Ageeth Ouwehand juist voor het schrappen van onder meer het Stagefonds. De subsidieregelingen maken het mogelijk dat de ghz-organisatie honderden zij-instromers en stagiairs extra kan opleiden. “Dit is de backbone van de zorg. Je kunt robots en allerlei innovaties hebben, maar de backbone blijft menselijk”, vertelde ze een jaar geleden.