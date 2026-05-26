‘UWV moet stoppen met wurgcontracten voor artsen in opleiding’

,

Het ‘wurgcontract’ voor verzekeringsartsen in opleiding bij UWV moet zo snel mogelijk van tafel. Dat zeggen de vakbond en Tweede Kamerleden tegen EenVandaag. Eerder bleek uit onderzoek van EenVandaag dat er sprake is van een onveilige werksituatie.

Tienduizenden euro’s terugbetalen als je je opleiding niet afmaakt. Dat is op dit moment de werkelijkheid als je de opleiding tot verzekeringsarts bij UWV voortijdig beëindigt. Dit is ook vastgelegd in de opleidingsovereenkomst die artsen in opleiding (aio’s) moeten tekenen. “Wij denken dat deze terugbetalingsregeling zo snel mogelijk afgeschaft moet worden”, reageert Mirko Bal van de vakbond en beroepsvereniging NOVAG tegen EenVandaag.

De opleiding tot verzekeringsarts is 4 jaar en daarna moet je volgens het contract nog 2 jaar bij UWV blijven werken. Stop je eerder, dan moet je dus een deel terugbetalen. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat dit niet alleen een papieren werkelijkheid is, maar dat UWV daadwerkelijk overgaat tot inning van (een deel van) de studiekosten.

Tweede Kamer

Zowel NOVAG, verzekeraar VVAA die rechtsbijstand verleent, als bronnen binnen het UWV bevestigen dat meerdere voortijdig vertrokken artsen in opleiding een rekening van UWV hebben gekregen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 70.000 euro. Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn van PRO en Don Ceder van ChristenUnie pleiten voor het afschaffen van deze regeling. Zij willen dat minister Vijlbrief in actie komt. (ANP)

Meer over: Opleiding

