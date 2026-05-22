Minister besluit: Toch 19 extra opleidingsplekken voor SEH-artsen

Er worden de komende jaren 19 extra opleidingsplekken vrijgemaakt voor SEH-artsen. Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) heeft dat besloten, schrijft zij in een Kamerbrief in reactie op de adviezen van het Capaciteitsorgaan.

Foto: Anela/peopleimages.com/stock.adobe.com

In totaal worden er 99 extra opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld voor medisch specialisten. Naast de 19 extra voor spoedeisende geneeskunde, komen er ook 11 extra plekken beschikbaar voor neurologie.

Verder stijgt het aantal opleidingsplaatsen voor maag-darm-leverziekten (+6) en longziekten en tuberculose (+4). “Hier zorgen vergrijzing, toename van chronische ziekten en meer minimaal invasieve behandelmogelijkheden voor een toename van zorgvraag”, aldus de minister.

Eerder leek VWS nog aan te sturen op minder extra opleidingsplekken voor medisch specialisten. SEH-arts Yara Basta sprak toen haar zorgen uit tegen Zorgvisie.

Minder plekken voor gz-psychologen

De minister besluit verder dat er maar 691 opleidingsplekken beschikbaar komen voor gezondheidspsychologen (gz-psychologen). Dit is bijna de helft van wat het Capaciteitsorgaan in december heeft geadviseerd.

Het Capaciteitsorgaan adviseerde 1240 opleidingsplekken voor gz-psychologen, ook al flink lager dan het instroomadvies uit 2022 van 1885 plekken. Het Capaciteitsorgaan verlaagde het advies vanwege lagere verwachtingen van de groei van de zorg.

Meer plekken leidt niet tot meer capaciteit

De minister kiest voor een nog lager aantal van 691 opleidingsplekken (het zogeheten demografisch scenario van het Capaciteitsorgaan) onder meer vanwege afspraken over taakverschuiving in zorgakkoorden IZA en AZWA. Afgesproken is dat masterpsychologen taken overnemen van gz-psychologen.

Maar ook merkt zij op dat het verhogen van de opleidingsplekken niet heeft geleid tot meer capaciteit in de gespecialiseerde ggz. “Gz-psychologen verlaten regelmatig de gespecialiseerde instellingen om in zelfstandige praktijken te gaan werken”, aldus VWS. “Daarom onderzoekt de minister andere manieren om opgeleide gz-psychologen voor de acute en complexe ggz-zorg te behouden en hoe masterpsychologen met veel werkervaring een verkort opleidingstraject tot gz-psycholoog kunnen volgen.”

Voor de andere ggz-beroepen zoals psychotherapeuten, klinisch psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialist ggz wordt het gepubliceerde advies van het Capaciteitsorgaan gevolgd.

Huisarts

Ook neemt de minister de adviezen voor de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten volledig over van het Capaciteitsorgaan.

