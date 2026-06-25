Grote kloof in voorschrijfbevoegdheid tussen gespecialiseerd verpleegkundigen

Hoewel de mogelijkheid om zelfstandig medicatie voor te schrijven de zorg aanzienlijk sneller en patiëntgerichter maakt, bestaan er in de praktijk grote verschillen tussen gespecialiseerd verpleegkundigen.

Waar diabetesverpleegkundigen vrijwel standaard medicatie voorschrijven, blijft de grootste beroepsgroep, de oncologieverpleegkundigen, ver achter. Dit blijkt uit onderzoek van IQ Health in opdracht van beroepsvereniging V&VN.

Ontbrekende opleiding

De cijfers uit het onderzoek tonen een sterk contrast. Van de diabetesverpleegkundigen maakt inmiddels 90 procent gebruik van de voorschrijfbevoegdheid. Bij de longverpleegkundigen is dit 45 procent. Zij die de bevoegdheid hebben, ervaren dagelijks grote voordelen op de polikliniek. Een recept kan direct worden geregeld zonder te hoeven wachten op de handtekening van een arts.

Binnen de oncologie is het beeld compleet anders. Van deze groep, die met zo’n 6.000 verpleegkundigen het grootst is, mag slechts 5 procent zelfstandig medicijnen voorschrijven of aanpassen. Ruim zeventig procent van de oncologieverpleegkundigen zonder deze bevoegdheid geeft aan hier wel degelijk behoefte aan te hebben.

Maar in de opleiding tot oncologieverpleegkundige ontbreekt momenteel een passende farmacotherapiemodule. Ook voor long- en diabetesverpleegkundigen biedt slechts de helft van de vervolgopleidingen dit vak aan.

Beroepsvereniging V&VN noemt het noodzakelijk dat de module structureel onderdeel wordt van de opleidingen. Een ander groot knelpunt is dat de cursus momenteel niet los te volgen is. V&VN pleit er daarom voor dat reeds opgeleide verpleegkundigen de module apart kunnen volgen. Zij kunnen dan alsnog hun bevoegdheid halen, zonder dat ze een volledige specialisatieopleiding opnieuw hoeven te doen.