Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Grote kloof in voorschrijfbevoegdheid tussen gespecialiseerd verpleegkundigen

,

Hoewel de mogelijkheid om zelfstandig medicatie voor te schrijven de zorg aanzienlijk sneller en patiëntgerichter maakt, bestaan er in de praktijk grote verschillen tussen gespecialiseerd verpleegkundigen.

Waar diabetesverpleegkundigen vrijwel standaard medicatie voorschrijven, blijft de grootste beroepsgroep, de oncologieverpleegkundigen, ver achter. Dit blijkt uit onderzoek van IQ Health in opdracht van beroepsvereniging V&VN.

Ontbrekende opleiding

De cijfers uit het onderzoek tonen een sterk contrast. Van de diabetesverpleegkundigen maakt inmiddels 90 procent gebruik van de voorschrijfbevoegdheid. Bij de longverpleegkundigen is dit 45 procent. Zij die de bevoegdheid hebben, ervaren dagelijks grote voordelen op de polikliniek. Een recept kan direct worden geregeld zonder te hoeven wachten op de handtekening van een arts.

Binnen de oncologie is het beeld compleet anders. Van deze groep, die met zo’n 6.000 verpleegkundigen het grootst is, mag slechts 5 procent zelfstandig medicijnen voorschrijven of aanpassen. Ruim zeventig procent van de oncologieverpleegkundigen zonder deze bevoegdheid geeft aan hier wel degelijk behoefte aan te hebben.

Maar in de opleiding tot oncologieverpleegkundige ontbreekt momenteel een passende farmacotherapiemodule. Ook voor long- en diabetesverpleegkundigen biedt slechts de helft van de vervolgopleidingen dit vak aan.

Beroepsvereniging V&VN noemt het noodzakelijk dat de module structureel onderdeel wordt van de opleidingen. Een ander groot knelpunt is dat de cursus momenteel niet los te volgen is. V&VN pleit er daarom voor dat reeds opgeleide verpleegkundigen de module apart kunnen volgen. Zij kunnen dan alsnog hun bevoegdheid halen, zonder dat ze een volledige specialisatieopleiding opnieuw hoeven te doen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Opleiding

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:06 Grote kloof in voorschrijfbevoegdheid tussen gespecialiseerd verpleegkundigen
3 jun 2026 De zorg kan het niet alleen: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opleidenOpinie
28 mei 2026 De laatste traptredenOpinie
27 mei 2026 Psychologen sturen brandbrief aan minister over halvering opleidingsplekken
26 mei 2026 'UWV moet stoppen met wurgcontracten voor artsen in opleiding'

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties