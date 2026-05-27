Psychologen sturen brandbrief aan minister over halvering opleidingsplekken

De beroepsvereniging van psychologen in Nederland (NIP) stuurt dinsdag een brandbrief naar minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg. De vereniging is het niet eens met haar besluit dat slechts 691 mensen in 2027 kunnen doorstuderen tot gz-psycholoog, in plaats van de 1240 opleidingsplekken die het Capaciteitsorgaan adviseert. Brancheorganisatie De Nederlandse ggz is ook teleurgesteld over deze beslissing en noemt het onverantwoord.

Uit een Kamerbrief eerder deze maand bleek dat er maar 691 opleidingsplekken beschikbaar komen voor gezondheidspsychologen (gz-psychologen). Dit is bijna de helft van wat het Capaciteitsorgaan in december heeft geadviseerd. Het NIP stelt in een persbericht dit besluit niet te accepteren en zegt “actief stappen te zullen zetten om aan te dringen op heroverweging van deze beslissing”. Daarom is er een brandbrief gestuurd aan de minister, die inmiddels door veel organisaties uit het veld is medeondertekend.

Gevolgen voor andere domeinen

“Een gz‑psycholoog is voor de mentale gezondheid wat de huisarts is voor de lichamelijke gezondheid: de eerste deskundige die beoordeelt welke zorg iemand nodig heeft. Als deze poortwachters verdwijnen, valt het hele systeem stil,” aldus Rudolf Ponds, voorzitter algemeen bestuur NIP. Het NIP schrijft dat het besluit directe gevolgen heeft voor andere domeinen. “De politie en GGD krijgen meer meldingen van mensen die verward gedrag vertonen. In de jeugdzorg nemen de risico’s toe wanneer jongeren te laat of helemaal geen passende hulp krijgen. En op de arbeidsmarkt vallen steeds meer (jonge) werknemers uit door onbehandelde psychische klachten, met een hogere instroom in de WIA als gevolg. Het NIP doet een dringend oproep aan politiek Den Haag om de forse vermindering van het aantal gz‑opleidingsplaatsen te herzien. Alleen met een toekomstbestendige opleidingscapaciteit voor gz-psychologen kunnen we de mentale gezondheid van Nederland waarborgen en voorkomen dat de druk op de zorgketen verder oploopt.”

Ggz onaangenaam verrast

Voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz noemt het besluit ‘niet te begrijpen’. “De opleidingskosten, tot 136.000 euro per opleidingsplek, komen nu al steeds vaker terecht bij ggz-instellingen. In 2023 werden we ook onaangenaam verrast door het halveren van het aantal opleidingsplaatsen en dat herhaalt zich nu. Op dit moment kunnen we 965 mensen opleiden tot gz-psycholoog en zijn er al honderden vacatures voor deze gespecialiseerde, BIG-geregistreerde psychologen. Als je dan de komende jaren weer minder mensen kan opleiden, loopt dat aantal verder op.”

Akkoorden

In het Integraal Zorgakkoord en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. Ook het opleiden van nieuw personeel en verdelen van taken is een belangrijk onderdeel daarvan. Peetoom: “Wij zetten daar onverminderd onze schouders onder, bijvoorbeeld door de rol van psychologen verder te ontwikkelen. Maar dat moet ons niet nog moeilijker gemaakt worden door te snijden in mogelijkheden om nieuwe collega’s op te leiden.”