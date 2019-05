'Vaker verlammingsverschijnselen door lachgas'

Revalidatieartsen waarschuwen dat mensen die extreem veel lachgas gebruiken, verlammingsverschijnselen kunnen krijgen. Dat meldt Nieuwsuur. Het tv-programma vroeg cijfers op bij acht revalidatieklinieken gespecialiseerd in de behandeling van dwarslaesies. In de afgelopen 2,5 jaar zijn daar in totaal dertien patiënten behandeld met ernstige klachten nadat ze lachgas hadden gebruikt.

Gebruikers van lachgas kunnen blijvende schade oplopen, zoals spierzwakte, verminderde conditie en tintelingen in handen en of voeten. Tegen Nieuwsuur zegt revalidatiearts Wendy Achterberg dat door gebruik van lachgas er een ophoping ontstaat van verkeerde stoffen bij het ruggenmerg. Dat zou zorgen voor schade aan de zenuwen. Het kan onder meer leiden tot spierzwakte en een verminderde balans.

Extreem lachgasgebruik is vooral een probleem in de grote steden. De dertien patiënten werden behandeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Lachgas is een partydrug waarvan de populariteit lijkt te stijgen. (ANP)