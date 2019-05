Fusie Arduin en 's Heeren Loo is officieel

Arduin gaat voortaan verder als de Zeeuwse regio van ’s Heeren Loo. Met een symbolische ondertekening is deze fusie 20 mei bekrachtigd.

Bestuurder Gerton Heyne ondertekende de fusie namens Arduin, Bestuurslid Kees Erends bekrachtigde de samenwerking namens ’s Heeren Loo met zijn handtekening. Met de ondertekening van deze fusieovereenkomst zal Gerton Heyne het stokje gaan overdragen aan Roland Stavorinus en Peter Mooibroek. Zij vormen samen de nieuwe directie van de Zeeuwse regio van ’s Heeren Loo. Stavorinus neemt daarbij de zorgkant voor zijn rekening; Mooibroek is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Beide zijn al geruime tijd in dienst bij ’s Heeren Loo en waren al enkele maanden actief bij Arduin.

Onzekere periode afgesloten

Heyne en Erends zijn verheugd over de fusie: "We zijn erg blij dat we hiermee ook in Zeeland een stevige vertegenwoordiging krijgen van ’s Heeren Loo", vertelt Erends, "voor de cliënten en hun verwanten en alle medewerkers komt aan een periode van onzekerheid een einde. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk met al onze expertise en ervaring ook in Zeeland een goede dienstverlening gaan realiseren." "We sluiten een onzekere periode definitief af", vult Heyne aan, "en kijken weer vol optimisme naar de toekomst. ’s Heeren Loo is de best denkbare samenwerkingspartner voor de cliënten en medewerkers om uiteindelijk weer een solide organisatie te worden. Er is de komende jaren nog veel werk te verrichten, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen."

Arduin in de problemen

Bij Arduin werken circa 950 medewerkers die ongeveer 700 cliënten met een verstandelijke beperking verzorgen. Eind vorig jaar werd bekend dat Arduin in serieuze problemen verkeerde, onder andere na een negatief rapport van de Inspectie voor de locatie in Aagtekerke. Later werd dit bevel opgeheven. Arduin bleek ook in een financiële crisis terecht te zijn gekomen. Het ministerie van VWS besloot daarop in overleg met een aantal belanghebbende organisaties om Arduin voor de komende jaren financieel te ondersteunen, om daarmee ook de zorg voor de cliënten te kunnen continueren. Verder werd een continuiteitsplan geïntroduceerd om de kwaliteit van bedrijfsvoering en zorg te verbeteren. Vorig jaar werd bekend dat Arduin onderdeel wordt van 's Heeren Loo.