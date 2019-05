Politieondersteuning voor IGJ bij inspectie Avirazorg

De politie heeft moeten bijspringen bij een bezoek dat de IGJ bracht aan Avirazorg in Utrecht. De inspecteurs hebben de sfeer bij inspecties op twee locaties als ‘onaangenaam en zelfs bedreigend’ ervaren.

Dat verklaart een woordvoerder van de IGJ op 22 mei aan RTV Utrecht. Pretoria Zorg, dat thuiszorg biedt onder de naam Avirazorg, kreeg in april een waarschuwing van de inspectie. Het thuiszorgbedrijf mocht geen nieuwe cliënten meer aannemen. Later bleek dat ze dat onder de naam Stichtse Zorg toch deden. Omdat de verbetertermijn was verlopen, wilden inspecteurs enkele adressen in de wijken Overvecht en de Meern controleren.

"Het bezoek verliep onaangenaam en was voor inspecteurs zelfs bedreigend", zegt de woordvoerder van de IGJ tegen RTV Utrecht. "Daarom is de politie benaderd om te ondersteunen. Wij sluiten niet uit dat cliënten of medewerkers zich ook onder druk gezet voelen. Daarom vragen wij betrokkenen zich te melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg."

De inspectie heeft op 21 mei Pretoria Zorg een boete van 50 mille opgelegd, omdat het weigerde mee te werken aan het onderzoek.