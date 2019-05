Zinzia-manager wordt bestuurder Raffy-Leystroom

Patricia Bender is per 1 juni 2019 benoemd tot bestuurder van zorgaanbieder Raffy-Leystroom in Breda. Bender was de afgelopen vier jaar werkzaam als regiomanager bij Zinzia Zorggroep.

Benders heeft brede ervaring in bestuur en management functies in de zorgsector onder meer bij zorgorganisaties met een cultuurspecifieke grondslag. Dit sluit aan bij de identiteit van Raffy, dat van oorsprong zorg aan Molukse ouderen biedt.

In haar nieuwe rol wil Bender zich sterk maken voor kwaliteit van leven van kwetsbare mensen: “De dynamiek in de zorg en het sociaal domein is enorm. Om een toekomstbestendige en duurzame organisatie te blijven is flexibiliteit en samenwerking in wisselende verbanden noodzakelijk. De bedoeling is uiteindelijk om de kwetsbare mensen kwaliteit van leven te bieden en daar is samenwerking tussen professionals, zorgvragers en hun sociale systeem cruciaal.”