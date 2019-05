Nieuwe bestuurder en toezichthouders bij Marente

Anne Leemhuis treedt per 15 juli aan als lid van de raad van bestuur bij Marente. Anneke Asberg heeft na het afscheid van Gerrit Jan Vos het voorzitterschap overgenomen. Met de komst van Leemhuis is de raad van bestuur weer compleet.

Dat meldt Marente op 27 mei. Daarnaast heeft de raad van toezicht van Marente een nieuwe voorzitter. Dat is Hans van der Schoot. Van der Schoot is medisch specialist en heeft bestuurlijke ervaring in de zorg. Christel Deckers is benoemd als vicevoorzitter. Na twee volle termijnen zijn voorzitter Anke, vice-voorzitter Hans van Holten en Kathrien van Dam afgetreden als toezichthouder.



Marente biedt zorg en ondersteuning aan ouderen en kwetsbaren in de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden. Zij ondersteunt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. Daarnaast helpt Marente te revalideren of herstellen na een behandeling in het ziekenhuis of bij de huisarts. Voor de meest kwetsbare ouderen biedt Marente verblijf, zorg en behandeling in tien woonlocaties.