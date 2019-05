Verlopen zorgdomeinen veiliggesteld

Honderden internetdomeinnamen voor de zorg die verlopen waren, zijn alsnog geregistreerd. Daardoor zijn ze veiliggesteld en blijven ze uit handen van kwaadwillenden. Het gaat om bijna 500 verlopen adressen van "regionale instellingen, paramedische instanties en individuele aanbieders", zegt Z-CERT, een organisatie die zich inzet voor cyberveiligheid in de zorg, na berichtgeving door RTL Nieuws.

Vorige maand bleken dossiers van het bureau voor jeugdzorg in Utrecht over duizenden kwetsbare kinderen niet veilig te zijn. Het bureau had jaren geleden zijn naam veranderd en liet vervolgens het adres met de oude naam verlopen. Dossiers werden nog wel gemaild via dat adres. Als een kwaadwillende dat had geregistreerd, waren de dossiers in verkeerde handen gekomen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet later weten dat andere instellingen dezelfde fout hadden gemaakt.

Na die onthulling besloot Z-CERT om te kijken of er meer verlopen domeinnamen in de zorg waren. Dat waren er bijna 500. Uit voorzorg heeft de instantie die namen alsnog geregistreerd. In de komende tijd bekijkt de organisatie via welke domeinnamen nog mails rondgaan, en of het mogelijk is om de oude eigenaren te traceren. De domeinnamen eindigden niet alleen op .nl, maar ook bijvoorbeeld op .com, .eu, .info, .org en .net.

De kosten voor de 'reddingsactie' zijn betaald door het ministerie van Volksgezondheid. Z-CERT wil niets zeggen over de hoogte van het bedrag, alleen dat het "geen miljoenen" zijn. (ANP)