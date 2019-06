Treant wil SEH Refaja in 2020 sluiten

De spoedeisende hulpafdeling (SEH) van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal gaat tussen januari en september volgend jaar dicht. Dat meldt RTV Noord.

De belangrijkste reden is een groot tekort aan personeel, zo laat de ziekenhuisorganisatie weten. Het tekort aan personeel is zo groot dat Treant in 2018 voor twee miljoen euro medewerkers heeft moeten inhuren om de drie SEH-afdelinge,n in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen, in stand te houden. Voor de rest van 2019 biedt Treant parttimers bonussen om ze over te halen tijdelijk meer te werken, schrijft RTV Noord.

Treant wil de spoedeisende hulpafdeling in januari sluiten, maar ook andere partijen moeten er klaar voor zijn, zegt bestuurder Jean-Pierre van Beers tegen de omroep. Ambulancediensten hebben extra ambulances en personeel nodig, omdat patiënten vaker naar andere ziekenhuizen moeten worden vervoerd. In die ziekenhuizen zijn ook meer bedden nodig.

Treant is bezig met een grootscheepse reorganisatie binnen de drie ziekenhuizen . Emmen blijft met het Scheper Ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis houden, het Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal behouden alleen de basiszorg. Dat betekent dat planbare ingrepen daar nog worden gedaan, maar ingewikkelde en spoedzorg niet meer, aldus RTV Noord.