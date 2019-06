Mondhygiënist mag de komende vijf jaar ook gaatjes vullen

Mondhygiënisten mogen de komende vijf jaar zelfstandig taken uitvoeren die eerder alleen in opdracht van een tandarts mochten worden gedaan. Minister Bruins (Medische Zorg) maakt het experiment met taakherschikking in de mondzorg mogelijk via een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB).

Al in 2000 adviseerde de Adviesgroep Capaciteit Mondzorg om mondhygiënisten taken te laten overnemen van tandartsen. Het zou dan gaan om de preventieve mondzorg, de prothetische mondzorg en de meer reguliere tandheelkunde, zoals herhaalcontroles en zo nodig het boren en vullen van gaatjes. De meer complexe behandelingen zouden voorbehouden blijven aan tandartsen. In 2002 werd de opleiding tot mondhygiëniste hier ook op aangepast, maar daarna kwam er – vooral door verzet van de tandartsen – van taakherschikking weinig terecht.

In 2012 maakte het toenmalige kabinet van taakherschikking in de zorg een speerpunt en ook nu blijft het kabinet, maar ook het Capaciteitsorgaan, erbij dat taakherschikking in de mondzorg noodzakelijk is om die zorg toegankelijk te houden. De sector zelf slaagde er echter niet in om hierover afspraken te maken. De mondhygiënisten, die al die tijd hebben staan trappelen, krijgen nu dus groen licht van de minister om zonder tussenkomst van een tandarts handelingen uit te voeren.

Register mondhygiënisten

De minister laat daarvoor een nieuw register inrichten waarin mondhygiënisten met de juiste diploma's zich kunnen inschrijven. In het experiment mogen de mondhygiënisten gaatjes behandelen, maar ook verdoving toedienen en röntgenfoto’s maken.

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten noemt het in een reactie een positieve ontwikkeling voor de mondgezondheid van de patiënt. “Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de capaciteit van mondzorgverleners”, aldus Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten.

Wanneer het experiment succesvol blijkt wil de minister de tijdelijke regeling permanent maken.