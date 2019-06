Twentse thuiszorg gaat samenwerken in de nacht

Twente haalt in 2020 nog een deel van de marktwerking uit de thuiszorg ’s nachts. Niet langer zullen medewerkers van ZorgAccent, Carintreggeland en TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) naast elkaar werken, maar de zorg komt per gebied onder verantwoordelijkheid van één wijkverpleegkundige.

Dat meldt dagblad Tubantia op 1 juni. Het gaat om het werkgebied Almelo, Tubbergen, Twenterand, Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn. Nu nog bestrijden medewerkers van de afzonderlijke zorgorganisaties het hele gebied. Straks worden de werkgebieden kleiner en vallen dan onder de verantwoordelijkheid van een organisatie. Voor cliënten is er zo ’s nachts altijd hulp dichtbij en de medewerkers hoeven minder kilometers, dus minder kosten, te maken.



In Enschede, Haaksbergen en Berkelland werken Livio, Liberein, De Posten en Zorggroep Manna al twee jaar met een gezamenlijke nachtzorg. Met steun van Menzis wordt de methode nu gekopieerd naar Almelo en omstreken. Het doel is om ook in tijden van personeelskrapte cliënten toch hulp te kunnen bieden.