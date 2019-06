Fivoor over ontsnapte patiënt: wij volgden geldende procedures

De forensische psychiatrisch kliniek Fivoor in Den Dolder heeft op haar website een verklaring gegeven over de weggelopen patiënt. Fivoor zegt dat het verlof van de man "toegekend is volgens de daarvoor geldende procedures".

De kliniek legt uit dat als een patiënt niet terugkeert, het "ongeoorloofd afwezigheidsprotocol" in werking treedt. Dat betekent dat van het niet terugkeren van de patiënt melding wordt gedaan bij de aangewezen personen en instanties. "Dat is in dit geval ook direct gebeurd, inclusief een melding aan de politie. De politie kijkt nu naar hem uit. De patiënt is nog niet terecht", aldus de kliniek. Fivoor wil geen nadere informatie over de man verstrekken.

Eerder op woensdag drong de burgemeester van Zeist aan bij de kliniek om "openheid van zaken" te geven over de weggelopen patiënt.

Michael P.

De forensisch psychiatrische kliniek waar Michael P. verbleef, is opnieuw in ernstige verlegenheid gebracht, nu blijkt dat afgelopen zaterdag een veroordeelde psychiatrisch patiënt is ontsnapt. De man is sindsdien spoorloos en de politie is naarstig op zoek naar hem. Zonder medicijnen is de man levensgevaarlijk, zegt zijn familie in dagblad De Stentor. "Het wijkteam heeft melding gehad dat deze meneer niet teruggekomen is van zijn verlof", bevestigt een woordvoerster van de politie. "Toen is direct een opsporingstraject ingezet."

Het gaat om de 44-jarige Peter M. uit Dordrecht, die in 2017 werd veroordeeld omdat hij via internet had gemeld dat hij het station van Dordrecht zou opblazen met een atoombom. Enkele dagen later viel hij in Dordrecht een man aan die zijn boodschappen in zijn auto laadde. M. sprong de man uit het niets op z’n rug maar werd door het slachtoffer en zijn zoon overmeesterd. M. droeg op dat moment een mes bij zich.



Uit onderzoek bleek M. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hij is psychotisch en lijdt aan schizofrenie. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde M. in hoger beroep tot behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie (OM) konden tot nog toe geen aanvullend commentaar geven. (ANP/Skipr)