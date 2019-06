Avirazorg wederom in gebreke

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen lijst met cliënten overgedragen gekregen van de Utrechtse thuiszorgorganisatie Avirazorg. De IGJ had dit gevraag toen de thuisorganisatie bekendmaakte te stoppen met aanbieden van thuiszorg.

Een paar weken geleden werd bekend dat Avirazorg definitief stopte, nadat het bedrijf op de vingers werd getikt door IGJ. Een van de kritiekpunten van de IGJ was dat Avirazorg slecht administreerde hoeveel cliënten het had en welke zorg krijgen. Avirazorg leverde verschillende cliëntenoverzichten aan, die uiteenliepen van vijftig tot ruim honderd. Er werd onlangs al een boete van 50.000 euro opgelegd.

Lijst cliënten

Voor 3 juni moest de thuiszorgorganisatie aan de inspectie laat weten aan welke zorgaanbieder de cliënten zijn overgedragen. Aan de hand van een lijst met cliënten wil de IGJ controleren of er cliënten worden doorgeschoven naar andere organisaties waar de directie, bestuurders of commissarissen van Avirazorg betrokken zijn. Ook moet duidelijk worden of er geen cliënten zonder zorg zitten.

Vervolgstappen

Volgens een woordvoerder bekijkt de IGJ nu welke vervolgstappen moeten worden genomen ‘om te zorgen voor een goede overdacht van zorg voor cliënten die eerder zorg kregen van Avirazorg’. Dat valt te lezen in het Algemeen Dagblad.

De eigenaar van de opgeheven thuiszorgorganisatie Avirazorg moet overigens ook voor de rechtbank verschijnen, omdat hij bijna dertig personen zou hebben opgelicht via Marktplaats.