Avirazorg en Stichtse Zorg staken hun activiteiten

Thuiszorgbedrijf Avirazorg uit Utrecht is definitief gestopt. Hetzelfde geldt voor Stichtse Zorg, onder welke naam Avirazorg haar activiteiten wilde voortzetten na een waarschuwing van de IGJ. Volgens een woordvoerder is de inspectie op de hoogte gesteld van het beëindigen van de activiteiten.

Dat meldt het AD op 13 mei. Meerdere thuiszorgcliënten hebben voor het weekend een telefoontje gehad dat de zorg is gestopt. De websites van de beide organisaties zijn uit de lucht gehaald. Het is niet bekend hoeveel cliënten zijn gedupeerd. Een van de kritiekpunten van de IGJ was juist dat Avirazorg slecht administreerde hoeveel cliënten het had en welke zorg krijgen. Avirazorg bedrijf leverde verschillende cliëntenoverzichten aan. De aantallen liepen uiteen van vijftig tot ruim honderd.

Overdracht

Vanaf april mocht Avirazorg van de inspectie geen nieuwe klanten meer aannemen, omdat ze geen veilige en goede zorg kon aanbieden. Het bedrijf kreeg vier weken de tijd om de bestaande zorg op orde te krijgen. Daarna nam het onder de naam Stichtse Zorg nog wel cliënten aan. Het plotseling stoppen, leidde ertoe dat verschillende cliënten dit weekend geen zorgverleners meer zagen. De IGJ richt haar aandacht nu op een goede overdracht van de cliënten naar een nieuwe thuiszorgaanbieder.