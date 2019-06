UMCG schorst huisarts om relatie met patiënte

Een huisarts verbonden aan de Academische Huisartsenpraktijk Groningen is door het UMCG geschorst vanwege een seksuele relatie met een patiënte. De man wordt verdacht van drie gevallen van overschrijdend gedrag. De huisarts is door de IGJ voor het medisch tuchtcollege gedaagd.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden op 12 juni. De man had drie keer contact met zijn patiënte in 2014 en 2015 en stuurde mail met seksueel getinte inhoud. De huisarts gaf aan dat dit niet hoorde. De twee hebben een gesprek gevoerd met een therapeute erbij. Eind 2015 werd de behandelrelatie gestopt. De IGJ verwijt hem nu ook dat hij met de relatie is doorgegaan, terwijl hij wist dat hij moest stoppen haar als patiënte te behandelen. Volgens de advocaat van de inspectie ging het om een kwetsbare patiënte.

Onderzoek

Een psychiater van Lentis, die de vrouw behandelde, deed uiteindelijk melding van de relatie. Het UMCG deed vervolgens onderzoek. De arts werd eind 2018 geschorst en mag zijn beroep niet meer uitoefenen in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen of werken als opleider van andere huisartsen. Hij werkt nog wel als waarnemer in andere huisartsenpraktijken.