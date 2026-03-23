Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Arnhemse huisartsen starten spreekuur voor dak- en thuislozen

,

In een proefperiode van zes tot twaalf weken, zijn huisartsen direct aanwezig in de opvanglocaties Het Kruispunt en het Daklozen Advies Kantoor in Arnhem.

Huisarts Bas Moen legt in het AD uit: “De meest kwetsbare mensen moet je niet laten zitten.”

Vijf huisartsen gaan de zorg aan dak- en thuislozen bieden in Arnhem. Het spreekuur vindt twee keer per week plaats. Tot nu toe waren dak- en thuislozen afhankelijk van het GGD-spreekuur met verpleegkundigen op verwijzing van de huisarts. De huisartsen kunnen problemen meteen behandelen. Voetproblemen door slecht schoeisel of lopen op blote voeten, luchtweginfecties en verwaarloosde suikerziekte komen vaak voor.

Moen vertelt dat de proef is geslaagd als er financiering komt en zowel dak- en thuislozen als zorgverleners weten hoe het nieuwe spreekuur bereikbaar is.  

Reageer op dit artikel
Meer over:Eerstelijnszorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

Reader Interactions

Reacties