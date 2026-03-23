Arnhemse huisartsen starten spreekuur voor dak- en thuislozen

In een proefperiode van zes tot twaalf weken, zijn huisartsen direct aanwezig in de opvanglocaties Het Kruispunt en het Daklozen Advies Kantoor in Arnhem.

Huisarts Bas Moen legt in het AD uit: “De meest kwetsbare mensen moet je niet laten zitten.”

Vijf huisartsen gaan de zorg aan dak- en thuislozen bieden in Arnhem. Het spreekuur vindt twee keer per week plaats. Tot nu toe waren dak- en thuislozen afhankelijk van het GGD-spreekuur met verpleegkundigen op verwijzing van de huisarts. De huisartsen kunnen problemen meteen behandelen. Voetproblemen door slecht schoeisel of lopen op blote voeten, luchtweginfecties en verwaarloosde suikerziekte komen vaak voor.

Moen vertelt dat de proef is geslaagd als er financiering komt en zowel dak- en thuislozen als zorgverleners weten hoe het nieuwe spreekuur bereikbaar is.