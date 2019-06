Slachtoffer in jeugdzorg klaagt staat aan

Een slachtoffer van geweld en seksueel misbruik in de jeugdzorg klaagt de Nederlandse staat aan. De inmiddels 68-jarige Jeanette de Geus verwijt de staat onrechtmatig handelen bij de behandeling van haar verzoek om erkenning en compensatie.

"Ik wil vaststellen dat de pogingen van de staat om slachtoffers erkenning te bieden geen effect sorteren", zegt De Geus op NOS.nl. "De overheid is niet aanspreekbaar als dingen misgaan." Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wees haar claim af, na drie gesprekken die volgens het slachtoffer "respectloos, slordig en amateuristisch" waren verlopen.

De Geus werd als peuter uit huis geplaatst. Toen ze vier jaar oud was kwam ze terecht bij een pleeggezin, waar ze jarenlang werd mishandeld en seksueel misbruikt. Ze meldde dat als tiener aan haar voogdes, maar de jeugdzorginstantie deed niets met die melding. Pas nadat De Geus op 14-jarige leeftijd een zelfmoordpoging had gedaan, werd zij uit het pleeggezin weggehaald.

"Maandenlang wachtte ik op mijn redding, maar die kwam niet", vertelt De Geus over haar eerste melding. Ze deed in 2017 opnieuw haar verhaal bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven na het onderzoek van de commissie-Samson naar seksueel misbruik in de jeugdzorg. Daar werd volgens haar echter "slecht geluisterd en weinig rekening gehouden met haar gevoelens".

Op een bijeenkomst met de commissie-De Winter over het vorige week gepubliceerde rapport over geweld in de jeugdzorg bleek volgens de NOS dat meerdere slachtoffers overwegen naar de rechter te stappen. (ANP)