Grote zorgen inspectie over jeugdhulp op Hoenderloo-terrein

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich grote zorgen om de jeugdhulp die jongeren krijgen op het Hoenderloo-terrein. Volgens de inspectie krijgen de jongeren er nauwelijks onderwijs of dagbesteding en wonen ze er afgelegen, vaak ver weg van hun eigen omgeving.

Ook de veiligheid op het terrein schiet tekort. Volgens de inspectie zijn er veel incidenten en is er een negatieve invloed van bijvoorbeeld andere bewoners. Zo wonen er op het terrein ook arbeidsmigranten.

Zorgmedewerkers onder invloed

IGJ voerde vorig jaar van april tot december inspecties uit. Van de tien hulpaanbieders die de inspectie bezocht op het Hoenderloo-terrein, zijn er drie onder verscherpt toezicht gesteld. Bij een daarvan wordt inmiddels geen zorg meer verleend. Ook de zeven andere organisaties hebben aandacht- of verbeterpunten gekregen.

In juni controleerde de politie ook voertuigen op het terrein. Daaruit bleek dat enkele zorgmedewerkers onder invloed waren van verdovende middelen, al is niet duidelijk of ze aan het werk waren. Ook waren zes medewerkers bekend bij justitie vanwege handel in verdovende middelen.

Verschillende jeugdhulpaanbieders

“We maken ons al langer zorgen over het zorgaanbod voor kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag”, zegt hoofdinspecteur Angela van der Putten. Zij ziet in Hoenderloo problemen die elders ook spelen, maar in dit geval zijn ze geconcentreerd op één terrein. Op de locatie waar vroeger jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep en jeugdzorginstelling Pluryn zaten, zitten nu verschillende (jeugd)hulpaanbieders.

Een jaar geleden verbleven 111 jongeren op het terrein op de Veluwe. Volgens de inspectie zijn de meesten daar geplaatst omdat daar wel plek was en in de eigen regio niet.

Mirjam Sterk

IGJ roept de zorgorganisaties onder meer op passende hulp aan de jongeren te verlenen en het netwerk van de jongeren te betrekken. Ook mogen ze geen vrijheidsbeperkende maatregelen meer opleggen. De gemeenten waar de jongeren vandaan komen moeten eigenlijk hulp, dicht bij huis, aanbieden, stelt de inspectie. Indien jongeren toch buiten de regio worden geplaatst, moeten ze toezicht houden op de jongeren en de kwaliteit van hulp die ze krijgen. En minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport moet met leiderschap de problemen in de jeugdhulp helpen oplossen.

In 2024 meldden Follow the Money en Pointer (KRO-NCRV) op basis van eigen onderzoek al dat gemeenten vaak geen goed zicht hebben op de kwaliteit van zorg van de commerciële jeugdzorgbedrijven, waaronder die in Hoenderloo. (ANP)