Digitaal expert in raad van toezicht Klimmendaal

Laura Nuhaan is per 1 juni 2019 toegetreden tot de raad van toezicht van Klimmendaal Revalidatiespecialisten.

Nuhaan is werkzaam als Executive Digital Advisor bij Microsoft waar zij directies helpt bij het digitaal transformeren van hun bedrijven. Daarnaast is ze sinds 2009 partner bij The Andeta Group met als focus innovatie.

"Wij zijn blij dat we Laura hebben kunnen benoemen als nieuw lid. Samen met de Ondernemingsraad hebben we een profiel opgesteld dat aansloot op de strategische discussie over de koers van Klimmendaal en de raad van toezicht en de inventarisatie en analyse van de behoefte aan expertise binnen de raad. Van alle kandidaten paste Laura het beste bij dit profiel. We verwachten een goede en deskundige samenwerking met haar", aldus Bert Bunnik, voorzitter van de raad van toezicht.