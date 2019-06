Circa 150 rechtszaken over Wmo-beleid Eindhoven

Tegen de gemeente Eindhoven lopen circa 150 rechtszaken tegen zich vanwege haar nieuwe Wmo-beleid. Er wordt niet langer duidelijk gemaakt op hoeveel uren hulp men recht heeft, met als gevolg dat hulpbehoevenden minder hulp krijgen. Daarnaast worden incidentele schoonmaaktaken niet meer uitgevoerd door professionals.

Ouderen, zieken en gehandicapten vinden dat ze minder hulp krijgen dan zou moeten sinds het nieuwe beleid van de gemeente Eindhoven. Ze hebben met behulp van juristen Kevin Wevers en Bert van 't Laar rechtszaken aangespannen tegen de gemeente. De eerste vier vonden gisteren plaats en worden gezien als voorbeeld voor de andere rechtszaken.

Vrijwilligers

Behalve dat hulpbehoevenden te weinig hulp krijgen, speelt nog een ander probleem. Professionals worden geacht niet meer incidentele schoonmaaktaken uit te voeren, zoals gordijnen wassen en keukenkastjes schoonmaken. De advocaat van de gemeente Eindhoven zei volgens het Eindhovens Dagblad (ED) in de rechtszaak dat er vrijwilligers zijn die de incidentele taken overnemen. Hulpbehoevenden kunnen daarvoor aankloppen bij Stichting WIJeindhoven, maar zij doen dat tevergeefs omdat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn.

Bezwaar

De gemeente Eindhoven veranderde haar beleid op het gebied van huishoudelijke hulp een jaar geleden. Volgens het ED had dit gevolgen voor ongeveer 4500 ouderen en zieken in de stad. Circa 300 hulpbehoevenden maakten toen bezwaar. Bij hen werd een thuisonderzoek gedaan. Als bleek dat mensen meer hulp nodig hadden, kregen ze alsnog zekerheid over het aantal uren hulp.

Onvoldoende rechtszekerheid

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde de afgelopen jaren in enkele gerechtelijke uitspraken dat resultaatgericht indiceren burgers onvoldoende rechtszekerheid geeft. De centrale raad wil duidelijkheid over het aantal uren hulp dat de mensen krijgen.

Desondanks hoeven gemeenten van minister Hugo de Jonge van VSW geen zekerheid te geven over het aantal uren huishoudelijke hulp aan ouderen en zieken. Hij vindt dat gemeenten de kwaliteit van Wmo-zorg moeten controleren. Hij gaat daarvoor de Wmo 2015 aanpassen.