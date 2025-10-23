Winstverbod in de zorg botst met Europees recht

© gamjai / stock.adobe.com

De Raad oordeelt in een zaak van het Belgische Radiology Holland BV tegen de minister van VWS dat dit winstuitkeringsverbod in strijd is met het Europees Recht.

‘Baanbrekend’

Het zorgbedrijf Radiology Holland BV, eigendom van een Belgische radioloog, mag zich van de rechter in Nederland vestigen. Een verbod van de minister van VWS gaat onderuit bij de rechter. De minister kan namelijk niet uitleggen waarom hij in het ene geval winstuitkeren toestaat en in het andere geval niet.

Voormalig advocaat Klaas Meersma, die jarenlang betrokken is geweest bij de zaak, noemt de uitspraak van de Raad van State ‘baanbrekend’: “De uitspraak heeft weliswaar betrekking op radiologie, maar geldt in gelijke mate voor andere specialismen.”

Radiology Holland BV

Oprichter en enig bestuurder van deze vennootschap is een radioloog in Aalst, België. Hij wil zijn diensten ook in Nederland gaan verlenen. Daarvoor is volgens de Wet toelating zorginstellingen toestemming van de minister van VWS nodig. De minister heeft in zijn besluit de vergunning van Radiology Holland afgewezen met als argument dat in dit geval een verbod van winstoogmerk moet gelden om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg te waarborgen.

Winstuitkering

Radiology Holland heeft er nooit een geheim van gemaakt winst te willen maken uit zorgactiviteiten. Het bedrijf betoogt dat het verbod van winstoogmerk in strijd is met de vrijheid van vestiging en de vrijheid van kapitaal, zoals dat in Europese wetgeving is vastgelegd.

Algemeen belang

De Raad van State stelt dat vrijheden van vestiging en kapitaal niet absoluut zijn. Dwingende redenen van algemeen belang kunnen een beperking van deze vrijheden rechtvaardigen. Zo kunnen de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg dwingende redenen van algemeen belang zijn.

Winstuitkeringsverbod medisch specialistische zorg

Maar dan moeten deze redenen wel grondig zijn beargumenteerd en dat is waar de schoen wringt. Want de minister van VWS heeft het winstuitkeringsverbod volgens de rechter niet consistent en coherent toegepast in zijn besluit. Zo geldt het winstuitkeringsverbod voor complexe zorg en niet alle radiologische zorg is complex. Het winstuitkeringsverbod geldt wel voor zorg in ziekenhuizen, maar niet voor zorg daarbuiten.

Msb’s

En tenslotte: vrijgevestigd medisch specialisten in ziekenhuizen mogen via hun bedrijven (msb’s) wel winst maken en uitkeren en dat gebeurt uitgebreid. Kortom: de minister heeft niet duidelijk kunnen maken hoe en waarom de privaatrechtelijke relatie tussen ziekenhuis en specialist relevant is voor de complexiteit, kwaliteit of toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Conclusie: de Raad van State ziet geen reden om Radiology Holland te weren van de Nederlandse zorgmarkt.

Zorgbedrijven omzeilen het winstuitkeringsverbod

Meersma: “Zorgbedrijven die medisch specialistische zorg leveren, mogen conform de Nederlandse wet geen winst maken. Ze omzeilen dat winstverbod heel gemakkelijk, door hun toelating op de markt onder te brengen bij een stichting. Die stichting contracteert met de zorgverzekeraars en besteedt vervolgens alles uit aan een BV waardoor er winst kan worden gemaakt.”

VWS

Een woordvoerder van VWS laat allereerst weten dat de minister Radiology Holland niet wil toelaten juist vanwege het feit dat het bedrijf winst wil maken en uitkeren. Er zijn geen indicaties dat de kwaliteit van zorg in het geding zou zijn.

Wat nu?

Demissionair minister Bruijn van VWS zal een nieuw besluit moeten nemen en daarover buigt hij zich momenteel. Dat zal hem niet meevallen, vermoedt advocaat Meersma: “De uitspraak levert voor de minister van VWS een probleem op want het huidige winstuitkeringsverbod is niet te handhaven. Hij moet een betere motivering zoeken, maar dat betekent dat hij heel veel moet verbieden wat nu al gangbare praktijk is.”

Wetsvoorstel Wibz

Politiek relevant aan de uitspraak is dat het wetsvoorstel Integere Bedrijfsvoering Zorg in zijn huidige vorm niet door kan. De Wibz gaat namelijk uit van de rechtsgeldigheid van het verbod op winstuitkering in de zorg. VWS zegt: “Met het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders dat momenteel in de Tweede Kamer ligt, heeft de minister voorstellen gedaan om het winstuitkeringsverbod coherenter en consistenter vorm te geven. De minister onderzoekt of het wetsvoorstel in het licht van de recente uitspraak van de Raad van State aanscherping nodig heeft.”

Kwaliteit

De minister zal met steekhoudende argumenten moeten komen, vindt Meersma: “Hij zou dan bijvoorbeeld moeten kunnen aantonen dat de kwaliteit van zorg bij op winst gerichte zorgaanbieders lager is. Dat is horde één. Horde twee is dat het winstuitkeringsverbod consistent en coherent moet worden toegepast. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat het wel geldt voor kraamzorg in het ziekenhuis maar niet voor kraamzorg buiten het ziekenhuis.”

Veiliger gevoel

Met de Wibz van tafel, zal het huidige investeringsklimaat veranderen, verwacht Meersma. “Mijn gevoel is dat heel veel investeerders zich nu veiliger zullen voelen”