NZa: 'Cliëntondersteuning door zorgkantoren verbeterd'

Zorgkantoren weten steeds beter wat de zorgvraag en wensen zijn van de mensen op de wachtlijst. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de cliëntondersteuning die zorgkantoren moeten bieden.

Dit is een verbetering ten opzichte van twee jaar geleden. Toen bleek dat het zorgkantoor onvoldoende zichtbaar was voor cliënten en te weinig wisten over wie er waarom op wachtlijst stonden.

Veel vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat zorgkantoren soms veel vertrouwen op de informatie die ze krijgen van zorgaanbieders over individuele cliënten. Het is belangrijk dat zorgkantoren monitoren of de zorg voor de cliënten daadwerkelijk krijgen goed is geregeld, omdat zorgkantoren de plicht hebben voldoende langdurige zorg in te kopen voor de mensen in hun regio.

Verstevigen

Ze kunnen de samenwerking met zorgaanbieders verder verstevigen door op reguliere basis te overleggen over de wachttijden, doorstroom en het zorgaanbod dat nodig is. De komende tijd richt de NZa het toezicht op de vraag of zorgkantoren de resultaten die zij behalen vasthouden en aantoonbaar maken.