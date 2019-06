Volgende stap in preventieve gezondheidszorg

Nu leefstijlinterventies zijn opgenomen in het basispakket, kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders zich gaan richten op een goede implementatie in de praktijk van preventie en vroegsignalering. Dat stelt ZonMw in de publicatie ’20 jaar preventie bij ZonMw’.

Op 24 juni heeft ZonMw de publicatie overhandigd aan staatssecretaris Blokhuis. Hierin worden de opbrengsten van twee decennia preventieonderzoek belicht. Een van de thema’s waar op wordt ingegaan, is de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op preventie, vroegsignalering en wijkgerichte samenwerking. Nu de gecombineerde leefstijlinterventie is opgenomen in de basisverzekering, is er nog meer ruimte voor die samenwerking, aldus ZonMw.

Slechts het begin

Opname in het basispakket is volgens ZonMw nog maar het begin. Om de hoge verwachtingen daadwerkelijk te doen uitkomen, is een goede implementatie in de praktijk nodig. In die praktijk werken gemeenten en zorgverzekeraars steeds vaker samen. Mensen met bijvoorbeeld overgewicht en chronische ziekten hebben vaak te kampen met meerdere problemen tegelijk, die invloed op de gezondheid hebben. Door meer samenwerking aan te brengen in de aanpak, kunnen deze mensen beter geholpen worden. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen samen met aanbieders van zorg en welzijn dan ook meer bereiken om de gezondheid, maar ook zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Leefstijlgeneeskunde

Volgens ZonMw markeert de vergoeding van de combineerde leefstijlinterventie een ontwikkeling naar een groeiende aandacht voor preventieve gezondheidszorg. ZonMw zet zich de komende jaren ook in op leefstijlgeneeskunde, leefstijl als ‘medicijn’ in de curatieve zorg. Hiermee kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar aanbieders als diëtisten, fysio- en/of oefentherapeuten en leefstijlcoaches. Ook zijn er gecombineerde leefstijlinterventies waarin verschillende competenties samen komen.

Leefstijlinterventies

De gecombineerde leefstijlinterventie gaat overgewicht tegen door een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering. Drie interventies zijn opgenomen in de basisverzekering: de Beweegkuur, SLIMMER en CooL. De interventies hebben erkenning gekregen in de databank van RIVM Centrum Gezond Leven, wat de kansen voor implementatie en landelijke opschaling vergroot.

Lagere kosten dure zorg

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport verwacht dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen, zo valt te lezen in de publicatie. "Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler." Ook staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert positief: "Iedereen die het nodig heeft, kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. Deze mensen kunnen vervolgens ook weer beter meedoen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten."